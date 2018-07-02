Глава Серпуховского района Подмосковья написал жалобу на начальника СИЗО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун направил жалобу на начальника СИЗО-5 в Совет по правам человека, Общественную наблюдательную комиссию и ФСИН России, сообщила "Интерфаксу" супруга чиновника Юлия.

Она пояснила, что 26 июня Шестун написал на имя начальника СИЗО-5 ходатайство об удостоверении доверенности на представление его интересов по вопросам, связанным с выдвижением и участием в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района.

"В удовлетворении ходатайства ему отказано под предлогом необходимости получения разрешения у следователя. Данный отказ незаконный и нарушает конституционные права", - считает Юлия Шестун.

В жалобе, копией которой располагает "Интерфакс", глава Серпуховского района указывает, что согласно п. 5 ст. 33 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", а также п. 10 ст. 23 закона "О муниципальных выборах в Московской области", документы на регистрацию кандидат предоставляет лично, кроме тех случаев, когда он болен или находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. При этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, либо администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые.

Ранее сообщалось, что Шестун намерен баллотироваться на пост главы Серпуховского района Московской области.

Между тем Басманный суд 14 июня отправил его под арест до 13 августа по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с 2008 по 2014 год он незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе Московской области. В результате государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей, считает следствие.

Шестун отвергает обвинения, считает свое дело заказным.