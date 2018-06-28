Украинский омбудсмен прибыла в российскую колонию, где содержится Сенцов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прибыла к исправительной колонии строгого режима в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ), чтобы посетить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Сейчас нахожусь перед воротами ФКУ ИК8 в Лабытнанги. Это "Белый медведь" - колония, где удерживается Олег Сенцов", - сказала она в эфире телеканала "112. Украина". Омбудсмен отметила, что прибыла к колонии с украинскими журналистами и консулом из Екатеринбурга.

"Я уже стучала в двери. Постучала, сказала, что я здесь. Просмотрели мои документы. Я сказала, что хочу попасть к руководителю заведения для того, чтобы отдать заявление. Мне сказали: "Ждите", - сказала Денисова.

По ее словам, к колонии также приезжали российские журналисты, они сказали, что ждут омбудсмена РФ Татьяну Москалькову, но затем уехали.

Между тем "Интерфакс" сообщал ранее в четверг, что Москалькова прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где планирует посетить Сенцова. "Татьяна Николаевна прилетела в Салехард. Она собирается встретиться с Олегом Сенцовым, посетить больницу, а также разобраться с обращениями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, поступившими к ней", - сказал "Интерфаксу" ее пресс-секретарь Алексей Зловедов.

Он отметил, что уполномоченный уже встретилась с губернатором ЯНАО и обсудила с ним социальные проблемы округа.

"Действительно, в регионе находится Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины, госпожа Денисова, которая прилетела в регион абсолютно самостоятельно, без согласования и с уполномоченным по правам человека в РФ, и с соответствующими структурами", - добавил Зловедов.

Пресс-секретарь Москальковой подчеркнул, что в связи с этим совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

15 июня Денисова уже приезжала в колонию, где планировала посетить Сенцова, но ее к заключенному не пустили. Спустя 10 дней ей отказали в видеосвязи с Сенцовым.

В 2015 году Сенцов, задержанный в Крыму годом ранее, был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества. Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.