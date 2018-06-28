Москалькова приехала к Сенцову в колонию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг прибыла в колонию "Белый медведь" (Ямало-Ненецкий автономный округ) для встречи с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Приехала в ИК "Белый медведь" вместе с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком для встречи с Олегом Сенцовым", - написала Москалькова на своей странице в инстаграме.

После визита в колонию Москалькова планирует посетить ряд социальных объектов в Салехарде и Лабытнангах, в тот же день она покинет ЯНАО.

Вместе с тем ранее к колонии прибыла уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, консул Украины в Екатеринбурге, украинские журналисты. "Я уже стучала в двери... сказала, что я здесь. Просмотрели мои документы. Я сказала, что хочу попасть к руководителю заведения для того, чтобы отдать заявление. Мне сказали: "Ждите", - сообщила Денисова.

По данным источника агентства "Интерфакс", встреч властей ЯНАО с Денисовой не планируется, соответствующих запросов с украинской стороны не поступало.

Украинский режиссер Сенцов, приговоренный в России к 20 годам колонии за создание террористического сообщества, с 14 мая продолжает голодовку.