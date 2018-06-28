Москалькова приехала в ЯНАО посетить Сенцова в колонии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где планирует посетить осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Татьяна Николаевна прилетела в Салехард. Она собирается встретиться с Олегом Сенцовым, посетить больницу, а также разобраться с обращениями жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, поступившими к ней", - сказал "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

Он отметил, что уполномоченный уже встретилась с губернатором ЯНАО и обсудила с ним социальные проблемы округа.

"Действительно, в регионе находится Уполномоченный по правам человека верховной Рады Украины, госпожа Денисова, которая прилетела в регион абсолютно самостоятельно, без согласования и с уполномоченным по правам человека в РФ, и с соответствующими структурами", - добавил Зловедов.

Пресс-секретарь Москальковой подчеркнул, что в связи с этим совместное посещение Сенцова двумя уполномоченными не планируется.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, прилетела в Лабытнанги (Россия) и направляется в колонию, где находится Сенцов.

"Я отмечаю День Конституции (Украины - ИФ) в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала Денисова в фейсбук в четверг утром.

Также украинский омбудсмен утверждает, что летела вместе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцовак 20 годам колонии строгого режима за создание в Крыму террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.