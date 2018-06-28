Москалькова назвала состояние Сенцова удовлетворительным

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии, в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У меня состоялась встреча с Сенцовым, она была достаточно длительной, длилась порядка часа. Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания", - сказала Москалькова "Интерфаксу" после посещения Сенцова.

Со слов уполномоченного по правам человека на Ямале Анатолия Сака, который также был на встрече с Сенцовым, режиссер после беседы с Москальковой сказал, что "Татьяна Николаевна замечательная женщина" и он рад разговору с ней.

К колонии в четверг также прибыли уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова, консул Украины в Екатеринбурге. Позже Денисова пожаловалась, что не смогла попасть в колонию "Белый медведь".

"Уполномоченный РФ Татьяна Москалькова появилась тут полчаса назад. Кортеж проехал мимо меня, хотя она прекрасно меня видела", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке.

"Такое демонстративное поведение вызывает один вопрос: как она собирается выполнять договоренности президентов, не говоря уже про реализацию гарантий моего безусловного беспрепятственного посещения украинских политзаключенных, предоставленных мне президентом РФ", - заявила Денисова.

Она добавила, что обращения к дежурному колонии и попытки передать заявление о посещении Сенцова безуспешны. По словам Денисовой, "люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Татьяна Москалькова делает селфи".

Украинский режиссер Сенцов, которого Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в создании террористического сообщества, с 14 мая продолжает голодовку с требованием освободить "всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ ".