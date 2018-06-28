Украинский омбудсмен передала заявление дежурному колонии, где содержится Сенцов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Дежурный колонии "Белый медведь" (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ), где находится в заключении украинский режиссер Олега Сенцова, принял заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"С 9-ти утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 (местное время - ИФ) вышел дежурный и принял заявление. На какие-либо мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке в четверг.

Ранее в четверг российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила в колонии голодающего 46-й день Сенцова и заявила, что его состояние в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения. Денисова в ответ заявила, что не верит заявлениям Москальковой. "Сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег (Сенцов), только после того, как я сама его увижу", - сказала украинский омбудсмен.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ.

Находящаяся в РФ с 14 июня Денисова до сих пор не встретилась с Сенцовым и другими украинскими заключенными. Москалькова сообщила, что получила ответ от ФСИН, в соответствии с которым ее украинская коллега Денисова не может быть допущена к Сенцову в рамках консульских конвенций. "Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Денисова) гражданка другого государства, а он (Сенцов) гражданин России, она не может быть пока допущена", - сказала она "Интерфаксу". Она добавила, что отказ не окончательный, в будущем Денисова может быть допущена к Сенцову.