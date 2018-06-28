Медведев поручил обеспечить занятость граждан предпенсионного возраста

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидер партии "Единая Россия", председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Минтруду совместно с Минфином разработать меры по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста на рынке труда, сообщает в четверг пресс-служба партии по итогам выступления Медведева на расширенном заседании Совета руководителей фракций партии в законодательных собраниях.

Заседание состоялось в четверг в Москве.

Пресс-служба "единороссов" информирует, что в числе такого рода мер - "повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных инструментов работы органов службы занятости" с гражданами, достигшими этого возраста.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что главная цель предложенных правительством изменений в пенсионное законодательство - "сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной". "И обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции", - цитирует пресс-служба Медведева.

Как уточняется в сообщении, заседание было посвящено предложениям правительства РФ по совершенствованию пенсионной системы. "Главной целью предложенных изменений должно стать повышение материального обеспечения наших пенсионеров, подчеркнули участники заседания", - отмечают в партии. В ходе расширенного заседания Совета работали три секции, и речь на них, в частности, шла о повышении продолжительности и качества жизни граждан старшего возраста, обеспечении их занятости; поднималась тема досрочного выхода на пенсию, уточнили в "Единой России".

"Со стороны правительства РФ была представлена детальная информация, касающаяся реализации внесенного (в Госдуму - ИФ) пакета законопроектов. Представители правительства ответили на вопросы депутатского корпуса "Единой России", - сообщает пресс-служба партии.

Медведев выступил перед участниками заседания Совета по окончании работы его дискуссионных площадок.