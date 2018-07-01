Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в Поволжье

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Митинги и шествие против повышения пенсионного возраста прошли сразу в нескольких городах Приволжского федерального округа 1 июля.

Так, в Саратове митинг сторонников оппозиции против повышения пенсионного возраста состоялся в сквере Героев Краснодона, передает корреспондент "Интерфакса". Организаторами акции, санкционированной властями, выступил региональный штаб сторонников оппозиционера Алексея Навального. Часовой митинг прошел при жаркой погоде - в Саратове в воскресенье столбики термометров поднялись до 39 градусов. В мэрии города сообщили, что участие в нем приняли около 200 человек.

Правительство РФ ранее одобрило изменение пенсионной системы, решив постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

В Оренбурге прошли сразу два мероприятия против пенсионной реформы. Одно из них провела организация "Родительский комитет Оренбуржья", их митинг был согласован с администрацией города.

Также в городе провели шествие сторонники Навального. Активист Наталья Трубачева сказала агентству, что ранее администрация Оренбурга не согласовала проведение мероприятия, однако организатором удалось обжаловать это в суде.

В Перми согласованный митинг активистов прошел в "Парке камне" рядом с железнодорожным вокзалом Пермь-2. По данным организаторов, в митинге приняли участие свыше 1 тыс. человек. В пресс-службе краевого МВД не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу прошедшей акции и попросили направить официальный запрос.

Несогласованная акции против повышения пенсионного возраста прошла в Ижевске на центральной площади города. По словам одного из организаторов акции Резеды Абашевой, подавалась заявка на митинг, но он не был согласован властями. Поэтому организаторы попытались провести сбор подписей за соответствующую петицию.

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в ряде регионов России.