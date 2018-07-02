Что случилось этой ночью: понедельник, 2 июля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Мексике выбрали нового президента. Официально итоги голосования еще не объявлены, однако все участники гонки признали победу Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, лидера альянса левых сил "Вместе сотворим историю". Его уже поздравил с избранием президент США Дональд Трамп.

- Глава МВД Германии Хорст Зеехофер собрался уйти в отставку из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель по миграционной политике. Министра не устроила договоренность между лидерами ЕС о том, что Греция и Испания будут забирать лишь часть беженцев из Германии. Зеехофер требовал полностью прекратить прием мигрантов, зарегистрированных в других странах.

- Делегации США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне; они стали первым контактом Вашингтона и Пхеньяна после завершения саммита Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

- Вступил в силу закон, который вводит административную ответственность для водителей в случае обнаружения у них более 0,3 грамма спирта на литр крови.