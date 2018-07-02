Керимов вернулся в Россию еще на прошлой неделе

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сенатор Сулейман Керимов, с которого власти Франции сняли все обвинения, вернулся в Россию еще в пятницу и сразу приступил к работе в Совете Федерации, сообщил "Интерфаксу" помощник Керимова по работе в верхней палате парламента Алексей Красовский.

Он отметил, что с момента задержания во Франции Керимов около десяти раз приезжал в Россию.

Ранее о возвращении Керимова на родину "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

28 июня стало известно, что французские правоохранительные органы больше не имеют к сенатору никаких претензий. Снятие обвинений подтвердил тогда "Интерфаксу" адвокат Керимова Никита Сычев, уточнив, что в ближайшее время его клиенту будут возвращены паспорт и залог.

В ноябре прошлого года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

Судебные власти Франции согласились оставить сенатора на свободе в обмен на залог в 5 млн евро, однако потребовали от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы. Прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако увеличил сумму залога за него до 40 млн евро.

Бизнесмену также было запрещено самовольно покидать Лазурный берег. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.