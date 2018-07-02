Суд отложил на неделю рассмотрение жалобы Серебренникова на ускоренное ознакомление с делом

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд через неделю продолжит рассмотрение апелляционной жалобы на ограничение художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова в сроке ознакомления с материалами уголовного дела, передает корреспондент "Интерфакса".

"Отложить рассмотрение дела на 9 июля в 9:30", - говорится в решении суда.

В следующий понедельник суд заслушает заключительное слово режиссера по рассматриваемой апелляционной жалобе.

Защита Серебренникова и сам обвиняемый просят Мосгорсуд отменить постановление столичного Басманного суда от 30 мая, согласно которому режиссер и его адвокаты обязаны завершить ознакомление с материалами дела до 19 июля.

Сегодня Мосгорсуд также рассмотрит апелляционную жалобу на аналогичное решение Басманного суда в отношении бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.

Как сообщалось, в мае суд обязал всех фигурантов основного дела "Седьмой студии" - Серебренникова, Апфельбаум, а также бывшего генерального продюсера организации, бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и экс-гендиректора Юрия Итина - завершить ознакомление с материалами расследования к 19 июля.

Обвиняемым инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" на реализацию проекта "Платформа".

Дело еще одной фигурантки - бывшего главбуха АНО Нины Масляевой - выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег.

Другая фигурантка, заочно обвиняемая продюсер Екатерина Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

Все обвиняемые, кроме Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, и Вороновой, находятся под домашним арестом.

Следственные действия по делу были завершены в январе 2018 года, однако ознакомление фигурантов с материалами расследования, объем которых составляет 258 томов, следствие начало в середине марта, поскольку до этого с ними знакомилась потерпевшая сторона - Минкультуры России.