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Референдум о закрытии полигона "Ядрово" в Волоколамске перенесли на сентябрь

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Голосование по вопросу закрытия мусорного полигона "Ядрово", ранее назначенное советом депутатов на 17 июня, перенесено на 9 сентября, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев.

"Был протест прокуратуры по этому поводу. Мы пересмотрели сроки на 9 сентября", - сказал Лазарев.

В субботу вечером на центральной городской площади в Волоколамске прошел очередной пикет, было согласовано участие в мероприятии 300 человек. В качестве цели указано требование о вывозе фильтрата с мусорного полигона "Ядрово".

Ранее сообщалось, что совет депутатов Волоколамска назначил референдум по вопросу закрытия "Ядрово" на 17 июня, а также определил, что на референдум будут вынесены два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?"

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе прошли митинги протеста с требованием закрыть полигон.

14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона, так называемая "первая карта", перестала принимать мусор. Завоз мусора продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

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Теги: Волоколамск, Ядрово
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