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СП выявила нарушения у Сбербанка при субсидировании сельхозпроизводителей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ выявила нарушения у Сбербанка России, допущенные при предоставлении субсидируемых кредитов сельхозпроизводителям, говорится в пресс-релизе СП.

"Сбербанк включал в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам компании, у которых отсутствовала выручка от реализации сельхозпродукции. По сути, это были специально созданные проектные компании", - указано в сообщении.

В нем поясняется, что по правилам субсидия должна предоставляться банкам по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям либо переработчикам сельхозпродукции с долей выручки от реализации сельхозпродукции в валовой выручке не менее 70%.

Минсельхоз РФ должен проверять реестр потенциальных заемщиков и затем включать их в окончательный реестр. "Должностными лицами министерства, осуществляющими проверку документов, представленных уполномоченным банком, вопреки требованиям правил, принято решение о предоставлении субсидии по кредитам, выданным организациям, не являющимся сельхозтоваропроизводителями", - говорится в пресс-релизе.

Счетная палата отмечает, что на 1 июня 2018 года Сбербанк только по выявленным в ходе проверки льготным инвесткредитам, предоставленным проектным компаниям, получил 302,15 млн рублей субсидий.

"Практика кредитования инвестиционных проектов, в том числе в сельском хозяйстве, через проектные компании, с нашей точки зрения, является нормальной", - отметил аудитор СП Андрей Перчян, слова которого приводятся в пресс-релизе. Вместе с тем, по оценке Счетной палаты, требуется корректировка действующей правовой базы механизма льготного кредитования для того, чтобы условия предоставления субсидий учитывали подобную практику.

Правилами предусмотрена ежегодная оценка Минсельхозом эффективности использования банками субсидий. Оценка проводится, исходя из объема льготных кредитов на рубль предоставленных субсидий. Формула расчета планового показателя результативности предусматривает только одну переменную - ключевую ставку ЦБ. Если нет отказов в предоставлении субсидии за определенный период, показатель результативности всегда будет равен плановому и достигнет 100%. В СП считают, что показатель результативности сейчас не отражает достижение качественных и количественных показателей развития агропромышленного комплекса.

По правилам уполномоченные банки должны контролировать целевое использование льготных кредитов. В ходе проверки Счетной палаты выявлены случаи, когда в период действия кредитного договора поставки оплаченного авансом товара осуществлялись частично либо совсем не осуществлялись. Сроки иногда переносились за пределы срока погашения кредита, а в ряде случаев изначально предусматривались за пределами срока действия ссуды.

СП также указывает, что проверка выявила ряд нарушений и недостатков по предоставлению банками отчетности по субсидии в Минсельхоз.

Коллегия Счетной палаты по итогам проверки решила направить представление Сбербанку, отчет о проверке - в Госдуму и Совет Федерации. Также планируется направить информационное письмо в правительство. В этом письме предполагается отразить предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения механизма льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей.

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Теги: СП РФ, Сбербанк

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