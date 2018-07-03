Число стобалльников на ЕГЭ в этом году выросло на 22%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Свыше 6,1 тысячи участников Единых государственных экзаменов этого года получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ, причем одному школьнику из Москвы удалось добиться такого результата сразу на четырех экзаменах, сообщили в Рособрнадзоре.

"В этом году у нас 6136 стобалльников. В прошлом было 5062", - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов журналистам во вторник.

По его словам, в этом году пятеро участников получили сто баллов сразу на трех экзаменах, а одному участнику удалось набрать максимальный балл на четырех экзаменах. В пресс-службе Рособрнадзора "Интерфаксу" уточнили, что это молодой человек, закончивший одну из московских школ.