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Число стобалльников на ЕГЭ в этом году выросло на 22%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Свыше 6,1 тысячи участников Единых государственных экзаменов этого года получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ, причем одному школьнику из Москвы удалось добиться такого результата сразу на четырех экзаменах, сообщили в Рособрнадзоре.

"В этом году у нас 6136 стобалльников. В прошлом было 5062", - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов журналистам во вторник.

По его словам, в этом году пятеро участников получили сто баллов сразу на трех экзаменах, а одному участнику удалось набрать максимальный балл на четырех экзаменах. В пресс-службе Рособрнадзора "Интерфаксу" уточнили, что это молодой человек, закончивший одну из московских школ.

Сдача ЕГЭ по русскому языку

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Ученики ищут свои фамилии в списках перед началом сдачи единого государственного экзамена по русскому языку.Ученики перед началом сдачи единого государственного экзамена по русскому языку.Количество выпускников, пишущих ЕГЭ по русскому языку сократилось на 14% по сравнению с 2013 годом, сообщил директор федерального центра тестирования Сергей Пономаренко.Учитель проверяет паспорт ученика перед сдачей единого государственного экзамена по русскому языку в школе № 1400 Москвы.За шпаргалки и мобильные телефоны на ЕГЭ аннулировано 66 работ.&quot;Сегодня сдает 743 тыс человек, что на 14% меньше, чем сдавало в 2013 году. Из них выпускников текущего года 691 тыс 708 участников, что на 7% меньше, чем было в прошлом году&quot;, - сообщил директор федерального центра тестирования Сергей Пономаренко.
Ученики ищут свои фамилии в списках перед началом сдачи единого государственного экзамена по русскому языку.
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Теги: ЕГЭ, Рособрнадзор

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