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На брифинг в Госдуму пришли представители бойкотировавших ее СМИ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Издания, объявившие бойкот Госдуме в связи с "делом Слуцкого", начали возвращать своих корреспондентов в здание на Охотном ряду, передает корреспондент "Интерфакса".

В частности, во вторник на брифинг в Госдуму по итогам встречи спикера Вячеслава Володина и членов парламентской делегации из США пришли корреспонденты телеканалов "Дождь" и "RTVi".

Как рассказал "Интерфаксу" источник в аппарате Госдумы, руководство "Дождя" направило официальное письмо с просьбой аккредитовать на постоянной основе своего корреспондента. Ранее этот телеканал, а также медиахолдинг РБК отозвали своих корреспондентов из Госдумы. Такое решение, как объяснили они публично, было принято в связи с обвинениями со стороны двух журналисток - "Би-би-си" и RTVi в адрес главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, который, по их словам, вел себя непристойно по отношению к ним.

Девушки написали заявление в начале этого года в думскую комиссию по этике. Комиссия рассмотрела заявления в их присутствии, а также при участии Слуцкого, и сочла обвинения в адрес депутата необоснованными.

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Теги: Госдума, Леонид Слуцкий, Дождь

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