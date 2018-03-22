"Дождь" приостановил работу с Госдумой после решения комиссии по этике

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Телеканал "Дождь" приостановил работу с Госдумой. Об этом, со ссылкой на главного редактора Александру Перепелову, говорится в заявлении редакции телеканала. Решение было принято после того, как как комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах.

"Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским", — подчеркнула Перепелова.

Редакция телеканала потребовала от спикера Вячеслава Володина и руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского "навести порядок" в Госдуме. "Также "Дождь" настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах", — говорится в заявлении.

Ранее редакция газеты "Коммерсантъ" заявила о прекращении работы с депутатом Слуцким и комиссией по этике Госдумы в знак несогласия с решением комиссии. По этой же причине РБК отозвал журналистов всех редакций, работающих в Госдуме.

Претензии к Слуцкому

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по этике обратилась к Слуцкому за объяснениями в связи с жалобами на домогательства с его стороны. Таких жалоб уже четыре, заявил "Интерфаксу" глава комиссии Отари Аршба: от журналисток Фариды Рустамовой, Дарьи Жук, Екатерины Котрикадзе и от Ксении Собчак. Ранее трое из обратившихся в комиссию, за исключением Собчак, сообщили о домогательствах со стороны Слуцкого в СМИ.

Сам депутат в соцсетях заявил, что "попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию". Позже, 8 марта, он в фейсбуке извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.

Думская комиссия по этике на заседании в среду сочла необоснованными обвинения, которые выдвинули несколько журналисток, публично сообщивших о домогательствах Слуцкого.

"Комиссия не усматривает нарушения Леонидом Слуцким поведенческих норм", - сообщил журналистам по итогам заседания глава комиссии Отари Аршба.