Выдвигавшим кандидатов на выборах президента РФ партиям увеличат финансирование

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, касающихся финансирования политических партий, выдвигавших кандидатов на президентских выборах. Закон о внесении изменений в статью 33 федерального закона "О политических партиях" опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно изменениям, если выдвинутый партией кандидат набрал на выборах президента РФ более 3% голосов избирателей, государственное финансирование партии осуществляется единовременно в размере 152 руб. (вместо 20 руб. ранее), умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ.
Данный закон был принят Госдумой 21 июня и одобрен Советом Федерации 27 июня.