В "Натали Турс" аннулировали все подтвержденные туры

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил, что будет аннулировать подтвержденные туры своих клиентов, так как не контролирует ситуацию с партнерами.

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду.

Он также сообщил, что планирует в среду провести оперативное совещание по возникшим проблемам. "Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше", - добавил глава "Натали Турс".

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в среду сообщила "Интерфаксу", что во вторник состоялась встреча руководства управляющей компании одной из агентских сетей с главой "Натали Турс". "Стороны договорились, что в ближайшее время управляющая компания направит туроператору реестр проблемных заявок для получения возвратов. Воробьев подтвердил свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировал, что на сегодняшний день сроки возврата обозначить невозможно", - рассказала она.

Тюрина добавила, что по данным главы "Натали Турс", общее число клиентов туроператора, которые не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле, достигает 1,5 тысяч.

2 июля Воробьев призвал агентства, работающие с "Натали Турс", поддержать партнера в трудной ситуации, призвав их к "пониманию и терпению". Он заявил, что пытается минимизировать неудобства для клиентов компании, ищет новых принимающих партнеров вместо тех, кто отказался работать с туроператором.

Туроператор "Натали Турс" 29 июня сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными чартерных рейсов.

Накануне, 3 июля, Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристы "Натали Турс" сталкиваются с проблемами при заселении в отели Испании, Италии, Турции и Греции из-за неоплаты, также неоплаченными в некоторых случаях оказываются авиабилеты и трансферы.