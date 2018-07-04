"Натали Турс" собрался возобновить продажу туров через одну-две недели

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава туроператора "Натали Турс" Владимир Воробьев заявил о планах компании восстановить продажу туров в течение одной-двух недель.

Ранее он сообщил, что все подтвержденные ранее заявки на отдых аннулируются в связи с невозможностью "контролировать ситуацию".

"Туры, которые были забронированы, начиная с 1 октября 2018 года и далее, не аннулируются. Мы остановили продажу новых туров в связи со сложившейся ситуацией, так как нужно сделать перетряску продукта, поставщиков, и на это уйдет какое-то время - от одной до двух недель потребуется для новых договоренностей", - сказал он "Интерфаксу" в среду.

По его словам, на среду запланирована встреча с крупными сетевыми агентствами, на которой глава компании планирует "прийти к какому-то консенсусу и начать давать инструкции агентствам" о том, как будет продолжаться дальнейшее сотрудничество. "Мы видим возможности, каким образом ситуацию можно исправить, чтобы возобновить деятельность и удовлетворить клиентов. Мы хотим сохранить компанию, людей, которые 25 лет работают", - сказал Воробьев.

В пятницу туроператор "Натали Турс" сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов. В понедельник стало известно, что отельеры отказываются размещать клиентов туроператора в Испании, Италии, Турции, на Кипре и других странах в связи с тем, что "Натали Турс" не перевела им деньги за этих туристов.

"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров, создан в 1992 году Воробьевым. Основным направлением деятельности компании была Испания. Сейчас, по словам Воробьева, туроператор отправляет туристов по 55-и направлениям. Долгое время компания занимала лидирующие позиции на туроператорском рынке, в некоторые годы она входила в пятерку крупнейших компаний этого профиля.