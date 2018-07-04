Глава "Натали Турс" заявил о вымогательстве денег у клиентов в Турции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Клиенты "Натали Турс", отдыхающие в Турции, столкнулись со случаями вымогательства денег со стороны отельеров, сообщил журналистам глава туроператорской компании Владимир Воробьев в среду.

"Турция не наше направление. 150 человек, которые находились в Турции по линии одной из трех компаний, с которыми мы сотрудничаем, столкнулись с произволом. Нормальная практика работы с принимающими компаниями заключается в том, что у нас есть кредитные линии. Продажи идут до последнего момента, и они обеспечивают заезд тех, кто прилетает в последний момент. Узнав, что у нас проблемы с испанской стороной, турецкий партнер закрыл кредитную линию и выставил обязательства произвести оплату. Так как мы не смогли ее оперативно осуществить, он начал с тех туристов, которые жили в отелях уже пять-десять дней, вымогать деньги", - рассказал Воробьев.

Он отметил, что о подобных ситуациях на других массовых направлениях ему неизвестно.

Ранее в среду Воробьев сообщил об аннулировании всех подтвержденных туров. Он также сообщил, что около 300-400 клиентов будут вывезены с зарубежных курортов до конца текущей недели.

Накануне Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристы "Натали Турс" сталкиваются с проблемами при заселении в отели Испании, Италии, Турции и Греции из-за неоплаты, также неоплаченными в некоторых случаях оказываются авиабилеты и трансферы.

"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные программы в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.