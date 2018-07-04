Число находящихся за рубежом туристов "Натали Турс" оценили в 3,5 тысячи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Олег Сафонов оценил число туристов "Натали Турс", находящихся за рубежом, в 3,5 тысячи человек, DSBW Tours - в 250 человек.

"Мы создали межведомственный штаб с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций. Задача штаба - плановый возврат на родину всех туристов туроператоров, находящихся за рубежом.

По словам Сафонова, у большинства туристов есть билеты на обратные рейсы, регулярные и чартерные. "Туроператоры выполняют чартерные программы следующим образом - туда самолеты летят пустые, то есть туристы из нашей страны туда не завозятся, находящиеся за рубежом туристы возвращаются на родину.

"В том случае если у кого-то нет возвратных билетов, хотя это будет нарушением постановления правительства, мы задействуем все фонды, которые у нас есть. Их общий объем более миллиарда рублей. Решение по этому вопросу мы примем завтра на наблюдательном совете "Турпомощи".

В среду глава "Натали Турс" сообщил об аннуляции всех подтвержденных туров. Ранее стало известно, что отельеры отказываются размещать клиентов туроператора в Испании, Италии, Турции, на Кипре и в других странах в связи с тем, что "Натали Турс" не перевела им деньги.

"Натали Турс" с 30 июня отменила чартерные программы в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.

"Натали Турс" - один из старейших российских туроператоров, создан в 1992 году Воробьевым. Основным направлением деятельности компании была Испания. Сейчас, по словам Воробьева, туроператор отправляет туристов по 55-и направлениям. Долгое время компания занимала лидирующие позиции на туроператорском рынке, в некоторые годы она входила в пятерку крупнейших компаний этого профиля.

3 июля туроператор DSBW-Tours, работающий с 1991 года, сообщил о приостановке деятельности из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами и банком.