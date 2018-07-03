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В Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы
Во время митинга против пенсионной реформы в Иваново
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Заявка на проведение в Москве 18 июля шествия и митинга, организуемого профсоюзами при участии ряда парламентских и непарламентских партий и общественных организаций, подана столичным властям, сообщили в пресс-службе Конфедерации труда России (КТР).

"Сегодня в мэрию города Москвы была передана заявка на проведение шествия и митинга в Москве против повышения пенсионного возраста. Акция запланирована на вечер 18 июля, накануне намеченного первого чтения соответствующего законопроекта в Госдуме", - говорится в сообщении пресс-службы профобъединения, распространенном во вторник.

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Как отмечают в КТР, организаторами выступили Борис Кравченко (Конфедерация труда России), Илья Свиридов ("Справедливая России"), Владимир Родин (КПРФ), Сергей Митрохин ("Яблоко"), Александр Батов ("Рот Фронт"), Георгий Федоров ("Гражданская солидарность").

"В заявке предложены для согласования два варианта маршрута шествия и места проведения митинга. Первый: движение от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее по бульварам до проспекта Сахарова, где и должен состояться митинг. Второй: движение от Самотечной площади по бульварам между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом в сторону Суворовской площади, где и должен состояться митинг. Сбор на месте начала движения намечен с 18:30 до 19:00, далее шествие и митинг по согласованному маршруту", - отмечается в сообщении.

Дата, время, маршрут шествия и место проведения митинга определены штабом общественной кампании "Народ против повышения пенсионного возраста", в котором принимают участие КТР, общероссийские политические партии "Справедливая России", КПРФ, "Яблоко", "Рот Фронт", движение "Гражданская солидарность", Российское социалистическое движение (РСД), депутаты разных уровней, в том числе муниципальные депутаты, сообщили в КТР.

Конфедерация труда России является одним из крупнейших по численности российских профобъединений, в рядах КТР состоят около 2 млн человек.

В июне ряд представителей оппозиции подавали заявки на проведение 1, 3 и 4 июля в Москве уличных акций против изменений пенсионного законодательства, однако по всем трем заявкам был получен отказ. Власти Москвы объяснили свое решение действием указа президента РФ о мерах безопасности в период проведения ЧМ по футболу.

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