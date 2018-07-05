Сестра Сенцова впервые встретилась с ним в колонии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Двоюродная сестра осужденного в РФ и объявившего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова Наталия Каплан встретилась с ним в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает украинское издание "Громадське" со ссылкой на саму Каплан.

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, пробеседовали мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание. Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодания он потерял 15 кг", - сказала Каплан изданию.

По ее словам, Сенцов благодарен за акции в его поддержку, но очень разочарован, что "слишком мало внимания уделяется другим политзаключенным". Каплан подчеркнула, что он "считает, что если освободят его одного, это будет полный провал".

В частности, Сенцов просит всех, кто приезжает в Лабытнанги, посещать не его, а "других политзаключенных", за которых он борется. "В частности, он просит Людмилу Денисову (украинского омбудсмена - ИФ), независимых врачей... консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал", - сказала Каплан.

Она также рассказала, что здоровье Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние изменяется, анализы не очень хорошие, но "ничего критического нет".

"Вчера ему было очень плохо, сегодня - нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас намного легче. Самый тяжелый период - первые три недели голодания. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодание он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично", - сказала Каплан.

"Из развлечений у него телевизор, он пишет, редактирует свои старые записи. Просит не отправлять ему книги, которых у него очень много", - добавила она.

В последний раз Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону, пишет издание.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.