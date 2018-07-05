"Натали Турс" выплатила 800 тысяч рублей за несостоявшиеся туры

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Компания "Натали Турс" начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры, за среду на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей, сообщил президент туроператора Владимир Воробьев в фейсбуке.

"В среду, 4 июля, компания ООО "Панорама тур" (юрлицо "Натали Турс" - ИФ) проинформировало агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам. Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени", - говорится в сообщении.

По его оценке, компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. "За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей", - сказал Воробьев.

Также в среду компания составила регламент возмещения денежных средств клиентам, которые приобрели туры "Натали Турс". Клиенты туроператоры должны до вечера 6 июля решить, будут ли они использовать оплаченные билеты, которые входят в аннулированные компанией турпакеты. "Заявитель в письменной форме (прилагается образец) уведомляет своего куратора о том, что авиабилеты и визы необходимы для дальнейшей передачи клиенту . Срок уведомления - до 6 июля 2018 года включительно. Непереподтвержденные авиабилеты будут аннулированы", - говорится в документе.

Если тур аннулируется, турагентства должны написать заявления по шаблону, размещенному на сайте туроператора, приложив заявление от агента и клиента на возврат, копии паспорта туриста, договора о реализации турпродукта, документы об оплате.

Как один из вариантов туроператор предлагает агентствам и их клиентам принять гарантийное обязательство по туристическим услугам ООО "Панорама Тур", которое будет действовать с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. "В случае, если заявитель готов принять гарантийное обязательство по туристическим услугам с ООО Панорама Тур, данный документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете", - говорится в регламенте.

Как подчеркнули в Ассоциации туроператоров России, "Натали Турс" фактически мягко настаивает на приоритетности нефинансовой формы компенсации - в виде "гарантийных обязательств по туристическим услугам "ООО Панорама Тур" (т. е. неких обязательств организовать в будущем, после 1 апреля 2019 года, тур клиенту на сумму отмененного тура). При этом вопрос о сроках возврата именно денежных средств туристам за аннулированные туроператором туры остается, по мнению многих турагентов, по-прежнему неясным".

"Натали Турс" в среду сообщила об аннуляции всех подтвержденных туров до 1 октября 2018 года. По оценке Воробьева, такие туры приобрели несколько тысяч туристов. За границей сейчас находятся 3,5 тыс. клиентов туроператора.