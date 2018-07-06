СКР проверит информацию о покушении на россиянина Винника в Греции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ дала Следственному комитету поручение проверить информацию о покушении на арестованного в Греции россиянина Александра Винника.

"Принимая во внимание, что сведения о покушении на убийство Винника ранее не являлись предметом исследования, проверка данной информации поручена Следственному комитету Российской Федерации", - говорится в ответе управления по взаимодействию со СМИ Генпрокуратуры на запрос "Интерфакса".

Генпрокуратура России также направила 18 августа запрос о выдаче Винника, который находится под арестом в Греции. На родине его хотят привлечь к ответственности по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ранее информированный источник сообщил агентству, что Винник написал российским правоохранительным органам явку с повинной, из которой "следует, что в результате его мошеннических действий с 2011 по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей". Также Винник признал, что имея доступ к бирже btc-e.com, совершил мошенничество в сфере компьютерной информации.

Помимо России, выдачи Винника из Греции требуют Франция и США. В первой стране его обвиняют в совершении киберпреступлений и отмывании денежных средств, ущерб от которых составил миллионы евро. Американские правоохранительные органы в свою очередь в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.