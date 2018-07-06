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Митрохин собрался создать НКО для защиты прав москвичей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сергей Митрохин, полномочия которого как председателя московского отделения "Яблока" ранее были приостановлены федеральным бюро партии, сообщил, что создает некоммерческую организацию для защиты прав жителей столицы.

"В связи с отстранением от должности председателя московского "Яблока" мне необходима структура, позволяющая продолжать системную и полноценную деятельность по защите прав и интересов москвичей", - сообщил Митрохин "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что в связи с этим планирует зарегистрировать некоммерческую организацию "для оказания помощи москвичам, страдающим от произвола властей: захвата придомовых территорий, коммерческой застройки, вырубки скверов, и ужасов "вандального благоустройства"".

"Я не говорю о том, что собираюсь другую партию создавать. Это НКО, мне сейчас элементарно надо направлять письма в органы власти, как я раньше делал от имени председателя московского отделения. Сейчас я как физлицо буду писать обращения, что ли?", - отметил политик.

Митрохин добавил, что новая структура, позволит ему продолжить ту же деятельность, которой он занимался как глава московского "Яблоко", но уже в НКО. "Это не политический совершенно ход, а чисто организационный. Ни с каким желанием создавать политическую партию или структуру это не связано, это связано с моей деятельностью по защите прав москвичей", - сказал он.

По его словам, в новую организацию войдут его однопартийцы, а также участники возглавляемого им движения "Комитет спасения Москвы". Название организации не озвучивается до подачи документов, чтобы его не успели зарегистрировать другие граждане, сообщил Митрохин.

В минувший понедельник полномочия Митрохина как председателя московского отделения партии были приостановлены бюро "Яблока". В решении бюро отмечалось, что публичные заявления Митрохина по вопросу выдвижения кандидата на выборах мэра "противоречат интересам партии и наносят политический ущерб".

При этом он остается членом федерального политкомитета "Яблока" и членом партии в целом.

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Теги: Сергей Митрохин, Москва, Яблоко

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