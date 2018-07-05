Митрохина оштрафовали на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в четверг признал члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина виновным в нарушении проведения пикета и назначил ему штраф в 20 тысяч рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Митрохина виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий") и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей ", - заявила судья Ольга Затомская.

Митрохин был задержан 19 июня во время одиночного пикета у здания Госдумы. После составления на него протокола об административном правонарушении, он был отпущен из отдела полиции.

Ранее "Яблоко" приостановило полномочия Митрохина в партии. Причиной этого стал конфликт вокруг выдвижения политика на выборах на пост мэра Москвы.