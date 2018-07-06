Еврокомиссия выделит 90 млн евро на решение проблем мигрантов в Африке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия одобрила в пятницу три новых программы по миграции для Северной Африки, на них потратят 90,5 млн евро, сообщили в пресс-службе ЕК.

"Принятые сегодня новые программы усилят действия, которые мы предпринимаем по управлению миграционными потоками гуманным и надежным способом при спасении и защите жизней беженцев и мигрантов и оказании им помощи, по борьбе против контрабандистов и перевозчиков", - заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Наш интегрированный подход сочетает действия в море и совместные со странами-партнерами действия вдоль миграционных маршрутов, включая Ливию и регион Сахеля. Эта работа уже принесла свои плоды и принесет еще больше, если государства-члены будут выполнять обязательства, которые они взяли при создании целевого фонда в Валлетте (на саммите ЕС-Африка - ИФ) в 2015 году", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

В коммюнике Еврокомиссии уточняется, что 90,5 млн евро выделяются дополнительно в рамках целевого фонда для Африки на "улучшение управления границами и защиту мигрантов в Северной Африке".

В документе поясняется, что это решение принято после Европейского совета 28-29 июня, на котором лидеры стран ЕС обязались интенсифицировать помощь на миграционном направлении центрального Средиземноморья. Новые программы целевого фонда для Африки увеличат помощь ЕС наиболее уязвимым категориям беженцев и мигрантов.

Согласно материалам ЕК, на управление границами в регионе Магриба предполагается выделить 55 млн евро. На защиту беженцев и мигрантов, блокированных в Ливии в пунктах высадки с судов, в центрах содержания, в отдаленных пустынных районах и в городской среде, предусмотрены 29 млн евро. Еще 6,5 млн евро ЕС выделит для улучшения помощи уязвимым категориям мигрантов в поддержку национальной стратегии Марокко по миграции, утвержденной в 2014 году.