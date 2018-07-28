Экстренные службы Испании спасли за два дня в Средиземном море тысячу нелегалов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спасательные службы Испании обнаружили в Средиземном море и спасли за два дня около 1 тыс. нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Так, 27 июля испанские корабли приняли на борт 774 иммигранта с 52 лодок, в субботу утром - 206 человек с 10 лодок.

AP отмечает, что после того, как власти Ливии ужесточили борьбу против нелегальной иммиграции, нелегалам стало труднее добираться через Средиземное море до Италии. Однако теперь иммигранты используют другой маршрут - через Алжир и Марокко в Испанию, куда за этот год по морю прибыли свыше 20 тыс. человек.

Еще более 1,5 тыс. нелегалов погибли в 2018 году в Средиземном море.

Агентство добавляет, что хотя в сравнении с предыдущими годами число прибывающих в Европу нелегалов значительно снизилось, тем не менее миграционная проблема остается актуальным политическим вопросом.