В России

Сенцов рассказал в письме о постановке написанной им в заключении пьесы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ украинец Олег Сенцов в письме актрисе и общественной активистке Римме Зюбиной рассказал о своем здоровье и планах.

Фотокопию письма Сенцова, датированного 3 июля, Зюбина обнародовала в своем фейсбуке.

"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51-й день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - приводит она выдержки из письма режиссера.

Сенцов также написал о постановке пьесы "Номера", написанной им в колонии. "Вообще спасибо Вам всем за то, что Вы делаете. Надеюсь, что спектакль получится и получится хорошим", - добавил он.

Заключенный в ЯНАО

Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" (г.Лабытнанги) в Ямало-Ненецком автономном округе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил задержанного в Крыму в 2014 году украинца к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.

По информации ФСБ, Сенцов и его сообщники готовились "в составе террористического сообщества к совершению взрывов в ночь на 9 мая 2014 года самодельных взрывных устройств возле мемориала "Вечного огня" и памятника Ленину в Симферополе, а также поджогов офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительство партии "Единая Россия" в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года".

14 мая 2018 года заключенный объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

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Теги: Олег Сенцов

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