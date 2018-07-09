СКР начал проверку после пожара на авиазаводе "Иркут"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после пожара на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут", сообщили агентству "Интерфакс" в следственном управлении СКР по региону.

"По факту пожара начата проверка в порядке статьи УК РФ о халатности", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, на Иркутском авиазаводе загорелся анодно-малярный цех. Все его работники были эвакуированы, по предварительным данным, никто не пострадал. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Первоначально огнем было охвачено около 800 кв. метров, позднее МЧС сообщило о локализации возгорания на площади 1 тыс. кв. метров. В 18:30 по местному времени (13:30 по Москве) пожар был ликвидирован.