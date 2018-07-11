Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 лет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о повышении пенсионного возраста не претерпит серьезных изменений к первому чтению в Государственной думе РФ, а при рассмотрении поправок порог выхода на пенсию женщин может быть понижен, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в российском парламенте.

"В первом чтении документ будет рассмотрен в его нынешнем виде", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, при обсуждении поправок "параметры выхода на пенсию могут быть скорректированы". "Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года - до 60 лет", - сказал источник. Он подчеркнул, что "окончательного решения еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне".

Несколько депутатов, знакомых с процессом работы над законодательной инициативой правительства, в беседе с "Интерфаксом" также не исключили, что в законопроект будут внесены коррективы. "Возможно, в постановлении Госдумы, которое будет принято по итогам первого чтения, мы изложим основные направления работы над этим законопроектом при подготовке его ко второму чтению - оно будет осенью", - сказал один из собеседников агентства.

Еще один источник заявил, что "реальна возможность снижения новой планки возраста выхода на пенсию женщин - с 63 до 60 лет".

По его словам, велики шансы на внесение корректив в положение проекта закона, согласно которому право выхода на пенсию на два года раньше получат имеющие большой страховой стаж - 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины). "Я знаю, что обсуждается возможность снижения этих цифр", - сообщил собеседник агентства.

Необходимость уточнения ряда норм законопроекта фактически подтвердило состоявшееся его обсуждение на заседании президиума фракции "Единая Россия", которое прошло 9 июля с участием главы Минтруда Максима Топилина.

"Депутаты задавали вопросы по сути, пытаясь понять, сколько будут "стоить" бюджету конкретные новации и каков в итоге будет эффект от пенсионной реформы. Каково будет реальное увеличение пенсии с учетом ожидаемой инфляции. Какой "минус" даст оплата больничных - их увеличения следует ожидать", - рассказал "Интерфаксу" о состоявшемся в понедельник разговоре один из участников дискуссии.

Звучали также вопросы о возможности роста числа инвалидов, что может стать дополнительным обременением для бюджета, поднималась тема пособий по безработице. Депутаты интересовались судьбой предусмотренной сейчас в законе компенсации, привязанной к действующему пенсионному возрасту 55 и 60 лет, - в частности, стоимости транспортных расходов пенсионеров, проживающих в районах Дальнего Востока и Севера.

Собеседник агентства отметил, что "пока не на все вопросы от представителя правительства получены ответы".

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и главы профильных министерств неоднократно подчеркивали, что главная цель предложенных правительством изменений в пенсионное законодательство - сделать жизнь людей после выхода на пенсию более благополучной, обеспечить повышение пенсий темпами выше уровня инфляции.

В правительстве позднее уточнили, что пенсии неработающим пенсионерам в случае повышения пенсионного возраста планируется индексировать на 1 тыс. рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тыс. рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.