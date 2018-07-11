Главные новости
В РоссииИмператорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФВ РоссииГенсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФВ РоссииВозраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 лет
В России Дело Алексея Улюкаева

В ОНК рассказали о конвоировании Улюкаева в колонию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был конвоирован в исправительную колонию в соответствии с требованиями исполнительного законодательства, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"На мой запрос из ФСИН пришел ответ, что направление Улюкаева в исправительное учреждение было осуществлено в соответствии с требованиями исполнительного законодательства. Все необходимые системы жизнеобеспечения специального вагона и автомобильного транспорта, которыми следовал Улюкаев, были в исправном состоянии", - сказал он.

Во ФСИН отметили, что от Улюкаева жалоб на конвоирование не поступало.

Дело Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал экс-министра виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил Улюкаеву более 130 млн рублей штрафа. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество экс-министра - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства ит.д. - должен быть сохранен.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

Улюкаев в начале июня был этапирован в исправительную колонию №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери), где он будет отбывать наказание.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Алексей Улюкаев

Новости по теме

В России
Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельностиПравозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельности
Пока туроператор не сделает такое заявление, клиенты с аннулированными турами не смогут получить страховые выплатыПодробнее
 Императорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФИмператорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФ
Ранее Афины обвинили двух российских дипломатов во вмешательстве в дела страныПодробнее
 Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФГенсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФ
Столтенберг отметил, что непризнание Крыма российским не является поводом изолировать РоссиюПодробнее
 В Минтруде сочли недостижимым обещанный рост пенсий при более мягких изменениях законаВ Минтруде сочли недостижимым обещанный рост пенсий при более мягких изменениях закона
Так министерство прокомментировало идею о повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо восьмиПодробнее
В РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилейВ РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилей
Поставить новую машину на учет можно будет прямо у дилера — без поездки в ГИБДДПодробнее
 Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 летВозраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 лет
Источник в Госдуме считает, что такие изменения могут быть приняты при втором чтении законопроекта о пенсионной реформеПодробнее
 Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФДепутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ
По словам председателя Госдумы, депутаты скорректировали свое мнение, "исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом"Подробнее
 В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства РоссииВ МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства России
Ранее украинский омбудсмен заявляла, что не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова есть гражданство РФПодробнее
 Власти 61 региона дали положительные отзывы на пенсионную реформуВласти 61 региона дали положительные отзывы на пенсионную реформу
Законопроект о повышении пенсионного возраста перед чтением в Госдуме был направлен на отзыв в субъекты РФПодробнее
 Суд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"Суд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
Андрея Бурсина обвиняют в халатности при организации тушения пожара в кемеровском торговом центреПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 июля7 фото
10 июля
Фотохроника 10 июля
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИмператорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФВ РоссииГенсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны РФВ РоссииВозраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут снизить до 60 летВ миреТрамп счел печальной новостью соглашение в сфере энергетики между Германией и РФВ миреАфины выслали двух российских дипломатов из-за вмешательства в дела страныВ РоссииВ РФ собрались ввести новые правила регистрации автомобилей

Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельности

Правозащитники через суд потребовали от "Натали Турс" заявления о прекращении деятельностиПока туроператор не сделает такое заявление, клиенты с аннулированными турами не смогут получить страховые выплаты Подробнее

Российский журналист Титов получил убежище в Литве

Меркель ответила на критику Трампа заявлением о независимой политике Германии

Грузинского пастуха, обвиняемого в убийстве американской семьи, арестовали

Кандидат в мэры Москвы от левых сил Кумин пообещал вернуть "лужковские надбавки"

Хорватские болельщики развернули в центре Москвы огромный флаг с благодарностью России

Двоих сбежавших из красноярской колонии заключенных поймали в Челябинске и Красноярске

Состояние отравленного в Эймсбери британца перестало быть критическим

Движение на серой ветке московского метро прерывалось из-за падения пассажира на пути

Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕ

Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕТаким образом делегаты выразили протест против нарушения регламента при принятии антироссийских резолюций Подробнее

В ОНК рассказали о конвоировании Улюкаева в колонию

Полиции удалось поговорить с пострадавшим в Эймсбери

Игрокам сборной России предложили присвоить звания Заслуженного мастера спорта

С такой инициативой выступил Российский футбольный союз Подробнее

Концертный зал в "Зарядье" откроется 8 сентября выступлением звезд оперы

В Москве вычислили мошенника, обманувшего болельщика из Саудовской Аравии на 15 млн рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF2Хорватия Хорватия– : –21:00Англия Англия21:00