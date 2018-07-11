В ОНК рассказали о конвоировании Улюкаева в колонию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был конвоирован в исправительную колонию в соответствии с требованиями исполнительного законодательства, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"На мой запрос из ФСИН пришел ответ, что направление Улюкаева в исправительное учреждение было осуществлено в соответствии с требованиями исполнительного законодательства. Все необходимые системы жизнеобеспечения специального вагона и автомобильного транспорта, которыми следовал Улюкаев, были в исправном состоянии", - сказал он.

Во ФСИН отметили, что от Улюкаева жалоб на конвоирование не поступало.

Дело Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал экс-министра виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил Улюкаеву более 130 млн рублей штрафа. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество экс-министра - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства ит.д. - должен быть сохранен.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

Улюкаев в начале июня был этапирован в исправительную колонию №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери), где он будет отбывать наказание.