Устроившего резню в пермской школе подростка отправили в психбольницу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мотовилихинский районный суд Перми в четверг удовлетворил ходатайство следствия об отправке одного из двух подростков, обвиняемых в нападении на школу №127, на лечение в психиатрический стационар, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По словам собеседника агентства, оба подростка прошли психиатрическую экспертизу, по итогам которой следователи подали в суд два ходатайства: о переводе одного из обвиняемых из-под стражи в психиатрический стационар на два месяца, а также о продлении ареста второго обвиняемого на тот же срок. "Оба ходатайства удовлетворены", - сказал представитель суда.

Инцидент в школе №127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, два подростка нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Напавшим на школьников 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они были арестованы, им грозит до семи лет лишения свободы.