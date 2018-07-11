Около трех тысяч человек эвакуировано из зоны подтопления в Чите

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Чите в зону подтопления находятся 14 улиц, в том числе три в центральном районе города, эвакуировано 2 тыс. 860 человек, в пунктах временного размещения находятся 95 человек, сообщает в среду пресс-служба мэрии.

Кроме этого, в окрестностях города подтоплено 27 дачных кооперативов, говорится в сообщении.

В краевом центре подготовлено восемь пунктов временного размещения, организовано горячее питание.

Ранее сообщалось, что вода пока не уходит из подтопленных районов Читы, коммунальные службы откачивают коллекторы, которые заполнились ливневыми стоками. Городские власти предупреждают, что при усилении осадков возможно затруднение движения автомобилей по магистральным перекресткам.

В Забайкалье из-за паводков введен режим ЧС. Ситуация может усугубиться 11 и 12 июля, когда на территории края начнет действовать циклон, сформировавшийся в Монголии.