Муку и пенсии в затопленные села Забайкалья повезли вертолетом

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Муку, пенсии и социальные пособия доставят вертолетами в пострадавшие от наводнения населенные пункты Забайкальского края, сообщает в субботу пресс-служба регионального Минтерразвития.

"Борт МЧС вылетел из Читы в Тунгокоченский район в 10:30 по местному времени. Этим рейсом мы доставим в район 1,5 тонны муки, в которой нуждаются жители села Кыкер", - цитирует она высказывание министра территориального развития края Виктора Паздникова.

По его словам, из Тунгокоченского района вертолет проследует в село Чара, где необходимо забрать спасателей со снаряжением и перевезти их в село Средний Калар. После этого борт вернется в Читу.

Кроме того, авиакомпания "Аэросервис" выполнит в субботу три авиарейса с пассажирами в село Верх-Усугли. Помимо пассажиров АН-2 доставит в село пенсии и социальные пособия для выплат жителям Верх-Усугли, Кыкера и поселка Вершино-Дарасунский", - рассказал Паздников.