До 2022 года Россия поставит в США до 20 двигателей для ракет Atlas V

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия до 2022 года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей для ракет Atlas V, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров о поставках.
"В ближайшие три года новая российская корпорация ракетного двигателестроения, которая создается под эгидой НПО "Энергомаш", как ожидается, изготовит и поставит в США как минимум 20 двигателей РД-180, которые применяются на ракетах Atlas V", - сказал источник.
Всего к настоящему моменту в США было поставлено порядка 85 таких двигателей. После 2022 года США собираются перейти на ракеты "Вулкан" с двигателями собственного производства.
Двигатель РД-180
Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в АО "НПО Энергомаш", предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.
Несмотря на введенные американцами санкции, Россия продолжает поставки в США ракетных двигателей РД-180/РД-181. 1 июня это подтвердил генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что Россия не перестанет поставлять США ракетные двигатели, так как от этого может пострадать российская промышленность.
18 января Дмитрий Рогозин, будучи в должности вице-премьера РФ, сказал журналистам, что США, по всей видимости, продолжат покупать российские ракетные двигатели для своей космической программы и после 2020 года.
Американская компания Orbital Sciences использовала ракетные двигатели НК-33 на ракетах-носителях "Антарес". После аварии в 2014 году она стала использовать ракетные двигатели РД-181 производства НПО "Энергомаш". Двигатели РД-180 производства того же предприятия используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Атлас-5".
Двигатели РД-180/181 - двухкамерные, с тягой 400 тонн.
В 2018 году НПО предстоит выполнить контрактные обязательства в объеме 20,6 млрд рублей. Более чем на 4 млрд рублей будут реализованы инвестиционные программы, а также будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности.
Кроме того, предприятие планирует в 2018 году поставить заказчикам двигатели трех типов - 11 двигателей РД-180, два РД-191, шесть двигателей РД-181. Предусмотрено проведение 28 испытаний.