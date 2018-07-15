До 2022 года Россия поставит в США до 20 двигателей для ракет Atlas V

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия до 2022 года может поставить в США еще как минимум 20 двигателей для ракет Atlas V, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров о поставках.

"В ближайшие три года новая российская корпорация ракетного двигателестроения, которая создается под эгидой НПО "Энергомаш", как ожидается, изготовит и поставит в США как минимум 20 двигателей РД-180, которые применяются на ракетах Atlas V", - сказал источник.

Всего к настоящему моменту в США было поставлено порядка 85 таких двигателей. После 2022 года США собираются перейти на ракеты "Вулкан" с двигателями собственного производства.