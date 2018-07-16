Все туристы "Натали Турс" вернутся в Россию до 23 июля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Все находящиеся за рубежом туристы "Натали Турс" вернутся в Россию до 23 июля, последние из них прилетят в следующее воскресенье из Турции, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В течение этой недели вернутся в Россию из других стран все туристы "Натали", последние 22 июля прилетят из Турции. Всем, у кого не было обратных билетов, туроператор их направил", - сказала она.

Туроператор "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. На тот момент за рубежом находились более 3,5 тыс. его клиентов. Глава компании заверял, что все они имеют обратные билеты, и помощь ассоциации "Турпомощь" для вывоза не понадобится. Наибольшее число туристов находились в Испании, ОАЭ, Италии, Турции и Греции.