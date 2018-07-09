Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Агентства, работающие под брендом "Натали Турс", начали уходить под франшизы других туроператоров, чтобы не отпугивать клиентов, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры сообщают, что ведут переговоры с франчайзинговыми агентствами "Натали" о вступлении в свои сети. Часть офисов таких агентств в Москве и других городах временно закрывается, а затем открывается уже в фирменном стиле других, более известных и крупных брендов. Речь идет о туроператорах "Интурист", Coral Travel, TUI Россия и других. Агентства не хотят ассоциироваться с проблемным брендом", - заявили в АТОР.

По данным ассоциации, агентства по-прежнему ждут выплат за несостоявшиеся туры от "Натали Турс". Пока нет информации, что туроператор выплатил что-то помимо тех 800 тысяч рублей, о которых сообщалось на прошлой неделе.

"По данным агентств, более половины туристов, у которых были турпакеты "Натали" на базе регулярной перевозки, докупают размещение у других туроператоров. Те, кто должен был лететь чартерами, выбирают "гарантийные обязательства" "Натали Турс", в соответствии с которыми они смогут отдохнуть в 2019 году", - сообщили в АТОР.

В ассоциации подчеркивают, что "чем дальше "Натали Турс" будет затягивать выплаты агентствам, тем более призрачными становятся шансы компании занять сколько-нибудь значительное место на рынке после открытия продаж на зимний сезон".

Туроператор "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем. Компания предложила клиентам подать заявления на возврат денег и ждать выплат либо выбрать "гарантийные обязательства", в соответствии с которыми они смогут отдохнуть на ту же сумму начиная с 1 апреля 2019 года.

Финансовая ответственность "Натали" застрахована на 150 млн рублей в компании "Ингосстрах". При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн. По данным экспертов, гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим.