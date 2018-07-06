Туроператоры TUI и Pegas Touristik вызвались помочь клиентам "Натали Турс"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Туроператоры TUI и Pegas Touristik готовы оказать поддержку туристам "Натали Турс", сообщает в пятницу пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Расселить туристов "Натали Турс" в Турции первой помогла компания TUI. О готовности оказать необходимую поддержку также заявила компания Pegas Touristik", - отметили в РСТ.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов оценил число клиентов "Натали Турс", находящихся за рубежом, в 3,5 тысячи, DSBW Tours - в 250 человек. Он гарантировал, что все пострадавшие туристы будут возвращены на родину. Также в пресс-службе сообщили, что туроператоры поддерживают решение не задействовать фонды "Турпомощи" для вывоза находящихся сейчас за границей клиентов "Натали Турс" и DSBW Tours.

Компания "Натали Турс" аннулировала подтвержденные туры, так как не может предоставить услуги за рубежом после отказа принимающих компаний обслуживать ее туристов в кредит, и прекратила продажи новых. Путевки до 1 октября приобрели десять тысяч клиентов туроператора на общую сумму $15 млн. Кроме того, генеральный директор DSBW-Tours во вторник сообщил об остановке деятельности своей компании из-за невозможности исполнять свои обязательства перед клиентами и банком. В пятницу о приостановке деятельности заявил и петербургский туроператор "Аврора БГ".

В РСТ подчеркнули, что нынешняя приостановка деятельности отдельных туроператоров - это частные случаи, и проблема не имеет системного характера. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили "Интерфаксу", что все клиенты "Авроры БГ", которые отдыхают сейчас за рубежом, будут вывезены в плановом порядке, у них есть обратные билеты.