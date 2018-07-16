СКР начал проверку туроператора "Натали Турс"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ начал проверку по факту неисполнения "Натали Турс" обязательств по проданным турам, сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По нашей информации, Следственный комитет начал проверку по факту неисполнения "Натали Турс" обязательств по реализованным турам. Сотрудники компании подтверждают, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации", - сказала она.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением данной информации от представителей Следственного комитета РФ.

По словам Тюриной, у компании начались и кадровые проблемы. В "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены: они получили зарплату за июнь в обмен на заявления об уходе по собственному желанию задним числом. Оставшиеся менеджеры ведут переговоры с различными туроператорами по поводу работы.

В среду общественная организация "Клуб защиты прав туриста" через Таганский суд Москвы потребовала от туроператора признании факта прекращения туроператорской деятельности ООО "Панорама Тур" (юрлицо компании "Натали Турс"). Также некоторые туристы подали жалобы на туроператора в Роспотребнадзор.

Ранее глава "Натали Турс" Владимир Воробьев заявлял о том, что первостепенной задачей для него является сохранение коллектива и технологий, которые создавались на протяжении многих лет работы компании, а также отношений с туристами и турагентствами.

Воробьев 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров до 1 октября и остановке продаж из-за финансовых проблем.

Финансовая ответственность "Натали Турс" застрахована на 150 млн рублей в компании "Ингосстрах". При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн. По данным экспертов, гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим. Как отмечают эксперты, пока компания не остановила деятельность, ее клиенты не могут обращаться за выплатами к страховщику.