Законопроект о продаже собранных грибов и ягод внесут в Думу осенью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ намерены представить законопроект, который снимет "искусственные барьеры" по сбору населением ягод, грибов, орехов и лекарственного сырья.

"Осенью мы внесем соответствующий законопроект в Госдуму РФ. Сбор, использование даров леса - наша традиция. Мы должны дать возможность законодательно развивать эту отрасль. Нужно снять искусственные барьеры и дать возможность людям зарабатывать на традиционных видах деятельности", - сказал председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в понедельник журналистам в рамках Национального лесного форума.

По его словам, "к сожалению, пока те регионы, которые развивают отрасль сбора и переработки дикоросов, делают это, скорее, вопреки, нежели благодаря существующим условиям".

Он отметил, что особенно проблема добычи дикоросов актуальна для сибирских регионов, которые с давних времен с помощью сбора ягод, орехов, грибов и лекарственных трав не только кормят свои семьи, но и зарабатывают денежные средства.

"Странная, парадоксальная складывается ситуация: люди, которые живут рядом с лесом и всю жизнь использовали это, чтобы прокормить семьи, теперь не могут этого делать", - заявил Николаев.

В феврале 2018 года он уже сообщал, что в Госдуме готовы изменить законодательство, чтобы "тихая охота" помогала людям зарабатывать на жизнь.

"Сегодня в соответствии с действующим Лесным кодексом, если человек хочет продать собранные грибы-ягоды, он должен арендовать лесной участок. Это написано в п. 4, 32 статья Лесного кодекса. Парадокс? Думаю - да! При этом действующие нормативные документы позволяют арендовать такой участок минимум на 10 лет", - объяснил Николаев на своей страничке в фейсбуке.

В результате, отметил он, если раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, то сейчас люди лишены возможности такого заработка. "Это справедливо? Думаю - нет. Нужно дать такую возможность - уверен, что это необходимо", - подчеркнул парламентарий.

Николаев пояснил, что в этой ситуации надо сделать. По его словам, следует дать людям право реализовывать грибы и ягоды, которые они собрали. "Если мы дадим такую возможность, то, как и когда-то, люди в деревнях смогут зарабатывать", - пишет депутат. "Для этого необходимо менять законодательство. Над этим мы и работаем, разрабатываем законопроект, который даст возможность людям зарабатывать", - сообщил представитель парламентского большинства.

В свою очередь президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков заявил в феврале 2018 года "Интерфаксу", что Россия к 2024 году может увеличить экспорт дикорастущих растений и грибов до $1 млрд.

"Пока план такой. Сейчас экспорт дикоросов в разных видах и степени переработки составляет примерно $300-500 млн в год. Мы поставили задачу к 2024 году увеличить его до $1 млрд", - сказал он.

15-16 июля в Алтайском крае проходит Национальный лесной форум, на котором собрались около 230 экспертов лесной отрасли со всей Сибири.

Одна из площадок форума полностью посвящена вопросам сбора даров леса и препятствиям, которые есть. "По итогам форума мы должны изменить законодательство и снять для людей барьеры", - заявил Николаев.