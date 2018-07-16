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Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"

По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок труда

Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
Глава Минтруда РФ Максим Топилин
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие годы на рынок будет выходить самое низкое на 20 ближайших лет количество граждан, что создает с этой точки зрения "окно возможностей" для повышения пенсионного возраста, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"У нас другого периода в ближайшее время, когда сокращается количество входящих на рынок, другого такого периода больше не будет. Только через 20 лет, 22-23 года", - сказал Топилин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Так он ответил на вопрос члена комитета: "Что вы будете делать с таким количеством людей, которые выйдут на рынок труда" (к 2025 году их ожидается порядка 13 млн), учитывая "печальный опыт" создания 25 млн модернизированных рабочих мест.

По его словам, в настоящее время "у нас чуть-чуть, к сожалению, снижается рождаемость". И только тогда, когда рожденные в эти годы, будут выходить на рынок, "тогда у нас снижение будет количества входящих на рынок труда".

"А сейчас они (такие условия - ИФ) есть. К сожалению - к счастью, но вот такая ситуация",- сказал министр.

По его словам, "сейчас единственное окно возможностей", когда на рынок труда выходят те, кто родились в 91-й год. "Их мало. Это единственное окно возможностей, когда у нас меньше входящих на рынок труда", - отметил Топилин.

Министр признал, что тех, кто остаётся на рынке труда, действительно, будет больше, чем до внесения изменений в пенсионное законодательство.

"Поэтому, безусловно, наша с вами задача, задача правительства - этим вопросом заниматься",- отметил Топилин.

По его словам, пока правительство обсуждает программу повышения квалификации людей предпенсионного возраста, для реализации которой пока планируется выделять 5 млрд рублей в год.

Министр напомнил, что в этом году пенсии проиндексированы на 3,7% при инфляции в 2,5, то есть в полтора раза выше, чем рост цен. "Такого не было никогда в прошедшие периоды", - отметил Топилин.

По его мнению, в этом году инфляция будет ниже, чем 4%. "Оцениваем, что всё-таки это будет до 3,2, может быть, до 3,5 поживём-увидим",- сказал он.

Именно поэтому, отметил глава Минтруда, запланировано увеличение пенсий в два раза выше инфляции. "То есть в нынешних параметрах инфляции одна тысяча это будет около 7%", - сказал Топилин.

Правительство РФ ранее одобрило изменение пенсионной системы, решив постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

В правительстве позднее уточнили, что пенсии неработающим пенсионерам в случае повышения пенсионного возраста планируется индексировать на 1 тыс. рублей в год. Таким образом, средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тыс. рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.

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Теги: Минтруда РФ, Максим Топилин

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