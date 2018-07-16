"Бога Кузю" признали виновным в создании религиозной секты

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал Андрея Попова, известного как "бог Кузя", виновным в создании секты, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд установил: Попов создал религиозное объединение, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, и руководил им (ч. 1 ст. 239 УК РФ)", - огласила приговор судья Елена Абрамова.

Как установил суд, в сентябре 2007 года Попов, обманывая граждан, провозгласил себя иеромонахом, а впоследствии - "богом Кузей", и в корыстных целях создал на территории Москвы религиозное объединение, руководил им и пропагандировал его деятельность.

Согласно приговору, организация представляла собой строгую иерархическую систему, во главе которой находился организатор - единственный руководитель, учитель и владыка, якобы наделенный "божественным знанием и силой". Попов лично отбирал людей, которые входили в объединение, принимал участие в ее обрядах и мероприятиях, сопряженных с насилием над гражданами, в том числе психологическом, говорится в приговоре.

С лиц, вовлеченных в организацию, на удовлетворение собственных нужд "бог Кузя" собирал взносы - от 100 до 500 рублей, следует из приговора.

В настоящее время оглашение приговора продолжается.

Кроме создания секты, Попову вменяется два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщалось, в ходе прений сторон прокурор Анастасия Шпаковская попросила суд признать его виновным по всем пунктам обвинения и приговорить к семи годам колонии общего режима без штрафа и двум годам ограничения свободы.

Троим его предполагаемым сообщницам - Жанне Фролушкиной, Надежде Романовой и Галине Маркевич, которым инкриминируется только мошенничество, прокурор предложила назначить семь, шесть и пять лет колонии общего режима соответственно.

Попов отрицает все обвинения. Защита настаивает на оправдании подзащитного ввиду отсутствия состава и события преступления в его действиях. Остальные подсудимые также не признают вину. Все фигуранты в настоящее время находятся под арестом.