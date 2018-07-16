Путин назвал весьма успешными переговоры с Трампом

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Переговоры с президентом США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путинп по итогам переговоров журналистам.

"Считаю их весьма успешными и полезными", - заявил он.

По словам российского президента, переговоры с Трампом показали взаимное желание выправить негативную ситуацию в отношениях России и США.

"Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в наших двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными угрозами и вызовами, и справиться со всеми этими угрозами можно, только объединяя усилия.

Трудности и сложная атмосфера в отношениях между Россией и США не имеют объективных причин, считает российский президент.

"Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период. Однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин. "Холодная война" давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", - сказал Путин на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что "сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами".

"Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма, трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски", - заявил Путин.

По словам российского президента, "справиться с этим, можно только объединяя усилия".

"Надеюсь, что мы придем к пониманию этого и с американскими партнерами", - сказал Путин.