Крестным ходом в память об убийстве Николая II на Урале прошли 100 тыс. человек

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Десятки тысяч верующих, приехавших в Екатеринбург на "Царские дни", прошли крестным ходом от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме в ночь на вторник - в день столетия с момента расстрела императора Николая II и его семьи, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Крестным ходом, по данным организаторов, прошли 100 тыс. человек. Колонну возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед этим вечером 16 июля он совершил Божественную литургию на площади перед храмом.

"Наученные эти тяжелым и горьким опытом, мы действительно должны сформировать устойчивое неприятие к любым идеям и любым лидерам, которые предлагают через слом нашей народной жизни, наших традиций и нашей веры устремляться в какое-то новое, неизвестное счастливое будущее", - приводятся в сообщении слова патриарха, с которыми он обратился к собравшимся у храма.

По прибытии в монастырь патриарх совершил молебен.

Отмечается, что участники крестного хода преодолели 21 км. На протяжении всего пути верующих сопровождали мобильные группы помощи, также дежурили автобусы для тех, кто по состоянию здоровья не смог пройти весь маршрут.

Также вместе с верующими крестным ходом прошел губернатор региона Евгений Куйвашев. В мероприятиях "Царских дней" приняли участие полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и балерина Илзе Лиепа.

Крестный ход - одно из ключевых событий "Царских дней", проводимых в память о гибели семьи последнего российского императора Николая II. В ночь на 17 июля верующие проходят по маршруту, которым в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма с места их убийства из дома Ипатьева, где позднее был возведен Храм-памятник на Крови.