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РВИО проведет в РФ и за рубежом акции к 100-летию убийства императорской семьи

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Международная мемориальная акция к 100-летию гибели семьи Николая II пройдет во вторник в ряде городов России и зарубежья, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"В день, когда оборвалась земная жизнь Николая II и его семьи, церемонии возложения цветов и акции памяти пройдут в 12 регионах России и трех иностранных государствах. В частности, память царской семьи почтят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге, Курске, Сочи, Челябинске, Республике Крым, Красноярском крае, а также в Боснии и Герцеговине, Италии и Сербии", - уточняется в сообщении.

Все акции начнутся одновременно, в 10:30 по московскому времени. В Москве 100 алых гвоздик возложат на "Аллее Правителей" в Петроверигском переулке, в Петербурге возложение состоится у памятника императорской чете на набережной Обводного канала. В Крыму цветы возложат к памятнику-бюсту Николая II у Ливадийского дворца, в Екатеринбурге - к памятнику царской семье (Храм-Памятник на Крови).

В церемониях примут участие представители местных властей, а также министерства культуры, министерства обороны РФ, Российского военно-исторического общества.

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Теги: РВИО, Романовы, Николай II

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