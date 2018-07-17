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Число пенсионеров в РФ через 5 лет уменьшится на 4,6 млн за счет реформы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в случае принятия пенсионного законопроекта правительства прогнозная численность пенсионеров в 2024 году будет почти на 11% меньше, чем в случае сохранения существующих параметров пенсионного возраста.

"Если мы ничего не делаем, к 2024 году - расчеты мы сейчас уточняем - дальше до 2024 года мы видим, что считается 42,1 млн пенсионеров, это получатели страховых пенсий. В результате изменений количество пенсионеров уменьшится до 37,5 млн", - сказал Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник.

Так министр ответил на вопрос парламентариев с просьбой предоставить более подробные сведения о прогнозных показателях числа пенсионеров в РФ.

Топилин ранее также заявил, что сейчас самое лучшее время для изменений в параметры пенсионной системы - с точки зрения рынка труда, демографии и экономики.

"Другого окна возможностей с точки зрения наименьших рисков для рынка труда просто не существует", - сказал Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник.

По его словам, это связано с тем, что сейчас на рынок труда выходит малочисленное поколение 90-х гг., а число пенсионеров растет. Поднимая пенсионный возраст, удастся избежать дефицита квалифицированных рабочих рук.

Законопроект своевременный и с других точек зрения, отметил министр. По его словам, это ситуация с отношением числа работающего населения к числу пенсионеров и растущая продолжительность жизни в России: в дальнейшем с учетом текущих тенденций диспропорция между работающими и неработающими будет только расти.

"Время является единственно возможным с точки зрения тех показателей, о которых я сказал", - подчеркнул Топилин.

Ранее положительный отзыв на пенсионную реформу дали 77 регионов. Вместе с тем повышение возраста выхода на пенсию осуждает подавляющее большинство россиян - 89% опрошенных.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин на восемь лет с 55 до 63 лет и для мужчин на пять лет с 60 до 65 лет. Законопроект, как ожидается, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 19 июля до ухода парламентариев на каникулы.

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Теги: Минтруда РФ, Максим Топилин

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