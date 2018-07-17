Арбитражный суд в Петербурге завершил процедуру банкротства Кехмана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил процедуру банкротства экс-владельца JFC Владимира Кехмана, но не освободил его от обязательств перед кредиторами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка .

Долг Кехмана перед Сбербанком составил около 4,3 млрд рублей, общий долг - около 9 млрд рублей, отметили в пресс-службе банка. При этом бизнесмен погасил лишь 9 млн рублей из своей задолженности. Как сообщалось ранее, в конце 2015 года Кехман был признан банкротом, позднее пытался оспорить это решение в различных инстанциях. Также суд начал процедуру банкротства и реализации имущества бизнесмена. Именно эта процедура была прекращена судом во вторник.

"Сам Кехман не был освобожден судом от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Суд принял во внимание доводы Сбербанка о том, что должником не были раскрыты сведения о своих реальных активах и источники финансирования расходов", - сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу вице-президент, глава департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Он также отметил, что ранее уголовное дело в отношении Кехмана было прекращено по нереабилитирующим основаниям за истечением срока давности, что также в данных обстоятельствах послужило аргументом в пользу того, что должника не освободили от обязательств.

"Указанный судебный акт позволяет кредиторам продолжать взыскание задолженности с Владимира Кехмана", - сказал Дегтярев.

17 декабря 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал иск Сбербанка о банкротстве Кехмана обоснованным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долга. Решением суда в реестр требований кредиторов были включены требования Сбербанка в размере 4,316 млрд рублей.

В начале декабря 2015 года часть арестованного за долги перед банками имущества Кехмана была реализована на торгах, в том числе жилое и нежилое помещения, автомобиль и три иконы.

На данный момент Кехман является художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге и Новосибирского театра оперы и балета.