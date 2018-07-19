В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Экс-глава кемеровского МЧС останется под арестом до 25 сентября

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова продлил на два месяца арест бывшего главы кемеровского управления МЧС Александра Мамонтова, которого обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок ареста Мамонтова до 25 сентября 2018 года", - сказала судья Ирина Иванова.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, Игорь Полозиненко - руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара А.Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 219 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), халатности (ст. 293 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.

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Теги: Кемерово, Зимняя вишня, Александр Мамонтов

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